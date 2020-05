‘Santa’: “Occorre sistemare tutte le spiagge libere”

Dall’ufficio stampa “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Alcuni giorni or sono il gruppo Progetto Santa Insieme con Voi ha segnalato al Sindaco e comunicato alla cittadinanza lo stato di incuria delle spiagge libere cittadine. Prendiamo atto e ringraziamo la Giunta per averci ascoltato, risistemando la spiaggia di Ghiaia ma ci chiediamo: e gli altri arenili? Abbiamo il timore (ci auguriamo ingiustificato) che anche quest’anno le spiagge non oggetto di concessione demaniale non saranno riordinate e rese fruibili ai sammargheritesi e agli ospiti.

La nostra città, ci piace ricordarlo, vive di turismo, in particolare nautico-balneare, ma di programmazione turistica non vi è traccia se non nei proclami di questa Amministrazione che vengono sistematicamente disattesi. Rinnoviamo al Sindaco Donadoni ed all’Assessore competente – se c’è, batta un colpo – l’invito a risistemare le spiagge libere. Mai come quest’anno ce n’è bisogno.

