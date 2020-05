Riomaggiore: uniti nel nome dell’emergenza

di Guido Ghersi

Come aveva annunciato il sindaco, l’amministrazione comunale di Riomaggiore, nelle Cinque Terre, guidata da Fabrizia Pecunia, affronta la ripartenza in modo consapevole, senza lasciare nessuno indietro, ed organizzando incontri per gettare le basi di linee condivise con gli operatori turistici e commerciali.

Nella prima riunione, tenutasi il 13 maggio, è stato condiviso un piano di lavoro che vede alcuni temi di maggiore interesse quali gli oneri fiscali, affitti attività commerciali, protocolli e linee guida attività economiche, realizzazione progetti condivisi e promozione turistica.

Il secondo incontro del 20 maggio è stato con il Presidente provinciale della Confcommercio, Renato Oldoini.

Infine nella terza riunione di sabato 23 maggio è stato trattato il tema dei protocolli.