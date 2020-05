Riomaggiore: pericoloso un tratto della litoranea

di Guido Ghersi

Nei mesi scorsi era stata portata all’attenzione del consiglio provinciale della Spezia la pericolosità del tratto della strada litoranea che dalla Spezia porta alle Cinque Terre, prima del bivio per il Comune di Riomaggiore, dove, per una frana, erano stati posti dei blocchi di cemento, sistemati in un punto alquanto delicato e ritenuti pericolosi da molti passanti, a tutt’oggi non ancora rimossi.

Ora in vista di una ripresa del traffico, post lockdown e soprattutto turistico, si rende necessario che la Provincia intervenga al più presto per porre rimedio a questo ritardo, fonte di pericolo e disagio.