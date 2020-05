Recco: “Chiediamo di conoscere i numeri del covid”

Da Sergio Siri, per “ImmaginaRecco”, riceviamo e pubblichiamo

Non ci capacitiamo della reazione di alcune istituzioni e di alcune persone nei confronti dell’epidemia di Coronavirus.

In una Liguria fanalino di coda nella gestione di codesta emergenza, con spesso la più bassa percentuale di tamponi per numero di abitanti, il Presidente stesso spinge per attenuare il prima possibile le misure adottate per contenere i contagi, addirittura in anticipo rispetto ad altre regioni dimostratesi ben più virtuose.

Il Sindaco di Recco, nonché autorità sanitaria locale, sostiene di non possedere informazioni certe sull’espansione del virus in quanto fornite in maniera saltuaria, imprecisa e lacunosa dalla Asl3 e corrobora la spiegazione sostenendo che il possederle non sarebbe comunque utile a nessuno.

Asl3 per contro, tramite lettera firmata dal direttore Dott. Tiberia Boccardo, ci informa che i dati sul Covid 19 vengono invece trasmessi quotidianamente a tutti i sindaci del compartimento.

Alla richiesta di chiarimenti sui fatti e sulle eventuali motivazioni che spingono il rappresentante primo della nostra comunità a percorrere un sentiero così ricco di insidie, per ora non viene data risposta.

Sarebbe poi alquanto curioso se questa pratica venisse difesa attribuendo al sindaco la legittima possibilità di scegliere se diffondere o meno dati che, riguardando le vite di tutti noi, rivestono una clamorosa quanto diffusa importanza.

Vorremmo riportare all’attenzione, oltre all’aspetto virtuoso di una informazione puntuale e priva di zone d’ombra, l’aspetto pragmatico della comunicazione con la sua capacità di influenzare, arricchendolo di consapevolezza, il comportamento.

ImmaginaRecco persegue la chiarezza e ritiene che un comportamento così lontano dai principi di una comunicazione ecologica e includente non abbia motivo di essere discrezionale.

ImmaginaRecco rimane in attesa di chiarimenti ed è in quest’ottica che ha prodotto un’interpellanza, a cui sarà data risposta durante il consiglio comunale del 4/6, relativa a: numero totale soggetti positivi al Covid 19, numero domiciliati fiduciari totali, numero dei defunti e numero dei soggetti definiti “contatti stretti dei positivi Covid 19.