RASSEGNA STAMPA Spiagge libere e strategie

Oggi, giovedì 28 maggio, auguri ad Emilio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: indulgenza (abituale od occasionale atteggiamento di mitezza e tolleranza; secondo la Chiesa cattolica, la totale o parziale remissione davanti a Dio della pena temporale dovuta a peccati commessi; nel mondo medievale perdono, condono di un tributo). Proverbi: “La donna gabba il diavolo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2. “Sestri: chi affitta ombrelloni assicurerà controlli e pulizia; le spiagge resteranno libere”; “Intesa nel Tigullio orientale, sabato ci sarà l’apertura”; “A Recco arrivano i distanziatori, cinque addetti sull’arenile per far rispettare le norme”; “Rapallo: aiuti fino a 100.000 euro per salvare i posti di lavoro”. “Chiavari: domani torna il mercato”; “Chiavari, kit per la differenziata su appuntamento”; “La foto di classe di fine anno è un collage che nasce su web”; “Rapallo: lezioni di yoga e di ballo sui campi di calcio”.

Coronavirus: “Un morto residente a Rapallo ed uno residente a Lavagna; tre nuovi contagiati a Recco”; “Chiude il reparto Covid di Sestri; oncologia trasferita; dubbi sulla tempistica”; “Chiavari, nuovi pacchi alimentari per famiglie indigenti”.

Sestri Levante: slitta oltre giugno l’intervento a Sant’Anna, colpa del covid. Chiavari: oggi in cattedrale messa crisimale”. Chiavari: Bandolo social con Silvia Neonato.

Recco: morto nello stesso giorno in cui fu ucciso il figlio.

Lumarzo: il Levante ricorda il 2 giugno 1960. Fontanabuona: soddisfazione per il piano cave.