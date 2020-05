Rapallo: la guerra degli sfalci divide Foggia e Chiniero

A Rapallo sono già in corso le strategie per sedere al posto di Carlo Bagnasco oggi al secondo mandato e quindi non più ricandidabile. Ma gli aspiranti non sempre sarebbero giovani motivati e preparati; spesso, anzi, sono già stati bocciati dall’elettorato.

In questo quadro – informa radio urne – sembra rientrare il derby, o se vogliamo la guerra, dello sfalcio dell’erba nella frazione di Sant’Andrea di Foggia dove i frazionisti ricevono una somma annuale per tenere puliti i sentieri e le strade della frazione; si tratta di una convenzione tra comitato frazionale e comune che risale al 1982, quasi quarant’anni fa. Ora a Chiniero, sub frazione di Foggia, sarebbe nato un gruppo antagonista che mira a fruire del contributo comunale sottraendolo a Foggia. I consiglieri a volte sembrano sedere fuori dal parlamento rapallese e dalle stesse segreterie di partito.