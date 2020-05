Politica: parlamentari: 113 i cambi di partito

Da Openpolis riceviamo e pubblichiamo

I dati sono un ottimo modo per analizzare fenomeni, raccontare storie e valutare pratiche politiche. Con Numeri alla mano facciamo proprio questo. Una rubrica settimanale di brevi notizie, con link per approfondire. Il giovedì alle 7 in onda anche su Radio Radicale. Leggi il nostro ultimo approfondimento sui cambi di gruppo.

113 i cambi di gruppo parlamentari avvenuti in questa legislatura.

Da inizio 2020 ce ne sono stati 23, 13 da quando è stato dichiarato lo stato d’emergenza. Deputati e senatori esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Un principio alla base della nostra democrazia rappresentativa, a volte abusato. Che cos’è il vincolo di mandato



48 parlamentari hanno seguito Renzi nel suo nuovo partito Italia Viva. Si tratta di 31 deputati e 17 senatori. Di questi in 3 sono stati eletti con Forza Italia e quindi sono passati dall’opposizione alla maggioranza. Vedi la consistenza dei gruppi in parlamento.



32 i parlamentari che hanno lasciato il M5S: 20 deputati e 12 senatori. Con il nuovo anno sono il partito in maggior difficoltà. Solo nel 2020 fra chi è stato cacciato e chi è andato via, hanno perso 18 membri. Alcune situazioni sono poco note ma potrebbero impattare molto, come il presidente della commissione finanze della Camera: Trano. Ha sostituito Ruocco grazie ai voti del cdx, non si è dimesso ed è stato espulso. Al momento non è chiaro se è in maggioranza o all’opposizione. Scopri i cambi di gruppo da inizio anno.



161 è la soglia della maggioranza assoluta al senato. Viene raggiunta sul filo del rasoio dai partiti al governo. In passato il governo di volta in volta è riuscito ad avere l’appoggio di senatori a vita e componenti del misto, quindi il perimetro della maggioranza interessa fino a 172 senatori. Le ultime votazioni chiave però sono state approvate sempre con un numero molto basso di favorevoli, grazie alle assenze più o meno concordate con parte dell’opposizione. Vedi il voto sul Cura Italia al senato.

53 i milioni di euro di contributi pubblici l’anno sono trasferiti dalla camera e dal senato ai gruppi parlamentari.

Questi soldi servono per il supporto alla loro attività istituzionale. Rappresentano la principale fonte di sostentamento della politica italiana.