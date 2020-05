Parco Portofino: ciclista ferito; signora soccorsa

Due soccorsi nel Parco di Portofino, alla stessa ora, le 19 circa, ad un chilometro di distanza. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo e due squadre del Soccorso alpino.

Il più grave all’inizio sembra essere il ciclista, caduto mentre pedala sui sentieri del monte. Ha una caviglia , forse fratturata, non riesce a proseguire a piedi. In un primo momento si pensa di inviare sul posto l’elicottero dei vigili del fuoco che è però impegnato in un servizio al Malpasso. Poi ci si rende conto che sarebbe comunque non facile, in quel punto, verricellare a bordo il paziente che viene trasportato a Portofino Vetta con una barella.

A un chilometro di distanza cade anche una escursionista che forse riporta la frattura di un polso. Anche lei viene assistita, incoraggiata ed aiutata a raggiungere Portofino Vetta. Le operazioni sono ancora in corso.