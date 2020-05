Lettere/ “Obbligo Imu, senza avere potuto fruire della casa”:

Da Mario Lauro riceviamo e pubblichiamo

Ho visto che alcuni Comuni della Liguria di Levante hanno fissato il pagamento della prima rata dell’Imu 2020 entro il 16 giugno p.v.

Dopo mesi di controlli ai caselli autostradali per evitare che qualche proprietario di seconde case trascorresse la Pasqua in un immobile di sua proprietà e sul quale paga tutte le tasse statali e locali, adesso deve pagare l’Imu senza poter detrarre su base annua almeno i tre mesi di mancato utilizzi per cause di forza maggiore che se valgono per lo Stato e gli enti locali,non valgono per il cittadino che ha avuto il torto di acquistare od ereditare un immobile ad uso vacanziero.

Dove sono i cacciatori all’untore dei mesi passati? Una persona deve essere considerata sana salvo sia positivo a veri controlli medici.