Lettere/ “Facciata di Montallegro, servono 2.000 euro”

Da Nadia Molinaris riceviamo e pubblichiamo

Diamoci una mano per illuminare insieme la facciata del nostro Santuario di Montallegro

Costa 2000 euro illuminare per la festa Patronale la facciata del nostro Santuario e quest’anno il Rettore mi ha confidato che giustamente: < questi soldi li ho destinati per più importanti urgenze>

Gli ho promesso che la “luce”, come ogni anno ci sarà. Confido infatti in tutti voi, a chi ritrovo ogni Novena dell’alba, a chi sale durante l’anno, a chi guarda Montallegro solo da lontano, a chi generosamente mi ha aiutato e mi aiuta a portare la dignità nei piatti vuoti, a chi solamente lo vuole, perché è bello…

La facciata di Montallegro illuminata, non è solo fede o tradizione, è un grazie, un simbolo… una speranza.

Domenica 31 maggio dalle ore 09.00 alle ore 14.00, per iniziare, sarò in Piazza Canessa, davanti all’ingresso della Chiesa , ad ogni S. Messa, a raccogliere le vostre offerte.

Durante i giorni a seguire la raccolta continua anche presso la Pasticceria Canepa di Piazza Garibaldi o al Chiosco Bar di Giorgio Schiaffino, all’inizio Passeggiata a mare .

Vi aspetto! Non spegniamo, proprio quest’anno, quel Grazie che in molti dovremmo sussurrare!