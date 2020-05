Lavagna: gestione spiagge libere, costi esorbitanti

Le spiagge di Lavagna sono sempre state tra le più appetibili; nella mattinata e primo pomeriggio dai treni scendevano centinaia di genovesi che ambivano prendere la tintarella sul lungo e fantastico litorale che collega Lavagna a Cavi. Forse oggi la spiaggia è un po’ meno invitante a causa dell’erosione; anche se il costo di ripascimento è minimo, sfruttando il pietrisco che l’Entella porta a valle.

Gli stabilimenti balneari, che forniscono un servizio prezioso al turismo, e le spiagge attrezzate sono una ventina ed offrono lavoro, sia pur stagionale, a circa duecento persone. Niente male. Un settore che costituisce una ricchezza in una località che vuole essere turistica e che trova nella balneazione un grande richiamo.

Quest’anno il covid ci ha messo lo zampino. La distanza tra postazione e postazione riduce sensibilmente il numero dei clienti e gli incassi. Gli stabilimenti balneari hanno aperto i battenti, ma saranno soddisfatti se si arriverà al pareggio.

Abbiamo chiesto a Paolo Ferraresi, presidente dei concessionari balneari se ci sono prenotazioni. “Si, sia di famiglie locali sia di lombardi che però aspettano a confermare, quando saranno sicuri di poter valicare i confini e trascorrere le vacanze in Liguria”.

I concessionari sono interessati a gestire anche le spiagge libere? “Assolutamente no – risponde Paolo Ferraresi – perché la gestione di queste spiagge è un onere e non un beneficio. Ci sono costi fissi come i bagnini, i controllori degli accessi e del mantenimento della distanza di sicurezza, la pulizia della spiaggia, la sanificazione. E poi il costo dell’attrezzatura. Il gioco non vale la candela”.

cC’è il rischio che i gestori delle spiagge libere facciano concorrenza agli stabilimenti balneari; che il prossimo anno accampino diritti di gestione che di fatto ridurrebbero le spiagge libere? Ferraresi è ottimista: non pensa alla concorrenza ed è convinto che il prossimo anno, sconfitto il coronavirus, tutto torni come prima. “Il rischio emergenza dura un anno e Lavagna – conlude – ha un mare invidiabile”.