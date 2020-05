Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

I Presidenti di Campania, Liguria, Marche, Puglia e Veneto hanno indirizzato oggi una lettera formale al Presidente Mattarella, sul tema del Decreto in Materia di elezioni, in conversione in queste ore alla Camera dei Deputati.

Il testo: Lettera elezioni