Diabetici: mascherine gratis a Sestri, Lavagna Chiavari, Rapallo

Dall’Associazione Diabetici riceviamo e pubblichiamo

A marzo di quest’anno siamo precipitati nella pandemia da Covid-19 che si è diffusa con una rapidità devastante.

Si contrae in modo banale, come una normale influenza, ma gli esiti sono a volte molto più drammatici.

Non sono ancora disponibili analisi precise relative alla situazione italiana, ma da quanto emerso dai dati mondiali, in generale, la presenza di comorbilità (tra le quali ipertensione arteriosa, Bpco, condizioni di immunodepressione e diabete) costituirebbe un elemento prognostico sfavorevole per l’evoluzione del Covid-19 cioè l’infezione potrebbe essere complicata da patologie respiratorie più gravi.

E’ noto che le persone con diabete sono a rischio di infezioni, in particolare influenza e polmonite.

Un importante presidio per cercare di tutelarsi contro il Covid-19, oltre al distanziamento sociale e al lavaggio frequente delle mani, sono le mascherine.

Mascherine che sono diventate da subito difficilmente reperibili, sia le chirurgiche, sia quelle ad alta protezione, dette ffp2 o filtranti facciali, che in alcune particolari situazioni possono offrire un grande vantaggio per evitare il contagio a persone più fragili come, purtroppo, sono i diabetici.

In questo quadro ben poco rassicurante ci è giunto, graditissimo, un vero e proprio salvagente.

I Signori Angelo e Luigi Attanasio e la Spiga Nord S.p.A., sensibili alla nostra richiesta di aiuto, hanno dimostrato grande generosità donando all’Associazione Assistenza ai Diabetici ben 1.000 mascherine con filtro ffp2.

A loro va il mio personalissimo ringraziamento, così come va il ringraziamento ed il plauso di tutti i diabetici del Tigullio.

Queste straordinarie persone, tanto concrete quanto generose, hanno offerto a 1000 diabetici del territorio la possibilità di avere a disposizione un tipo di mascherina con qualità superiori, altamente filtranti , capaci di creare una vera e propria barriera per l’ingresso di agenti esterni, in particolare il Covid-19.

Tutti i diabetici che ne faranno richiesta potranno ricevere, del tutto gratuitamente, queste importanti mascherine.

La distribuzione avverrà con l’ausilio degli amici del 100% Lavagna tra le 10:00 e le 12:00 del prossimo sabato e domenica a Chiavari presso il nostro punto d’incontro in Largo Pessagno, 11, a Lavagna presso la sede della Croce Rossa, a Sestri Levante in Via Aurelia, 31 presso la sede della Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso.

Da sabato le mascherine saranno distribuite gratuitamente anche ai diabetici nel comprensorio di Rapallo grazie alla Farmacia Tonolli in Via Mazzini, 46 e alla Farmacia Internazionale dove potranno essere richieste.