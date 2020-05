Chiavari: riapertura di parchi, giardini e spiagge pubbliche e private

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il primo cittadino Marco Di Capua ha firmato l’ordinanza n. 20 che nello specifico ordina quanto segue:

Da domani, venerdì 29 maggio 2020

riapertura di parchi, giardini, aree gioco per bambini e attrezzi per il fitness in passeggiata mare.

Da sabato 30 maggio 2020

riapertura di tutte le spiagge, pubbliche e private, nel rispetto delle disposizioni riportate nel testo in allegato*.

Permane l’obbligo di indossare la mascherina per l’accesso a tutti i locali aperti al pubblico (esercizi commerciali, uffici pubblici e privati…), a tutti i mercati, all’area pedonale del centro storico e ad ogni altro luogo dove si verifica l’accesso generalizzato di persone. È obbligatorio portare con sé la mascherina ed indossarla in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro.

*Ordinanza n. 20