Chiavari: “Abbiamo preceduto il governo”

Il sindaco di Chiavari è molto attivo e sembra insidiare un primato fino ad oggi riconosciuto al collega di Rapallo Carlo Bagnasco. Oggi si è dichiarato molto soddisfatto della situazione. Ha detto: “Domani mattina torna il mercato settimanale, riapriamo i parchi e giardini.

Sono soddisfatto delle misure precauzionali prese con ordinanze da fine febbraio ad oggi, anticipando in alcuni casi provvedimenti presi poi dal Governo del Paese”.

Quanto alla situazione covid riferisce: “Le persone in isolamento fiduciario sono 38 (1 in più rispetto a ieri). Di queste, 30 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 47 (1 in meno rispetto a ieri).

Di queste 47, 44 sono in isolamento fiduciario al loro domicilio (compresi gli ospiti del Torriglia) mentre sono 3 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Non abbiamo avuto nessun nuovo contagio e 1 nuovo guarito, sempre ospite del Ricovero Torriglia. Il numero dei chiavaresi guariti sale a 108 da inizio pandemia. Chiamerò giornalmente il Torriglia per seguire personalmente la situazione, che è in nettissimo miglioramento. Da Sindaco sono molto contento che anche i nostri anziani ricoverati al Torriglia stiano guarendo”.