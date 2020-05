Chiavari: a giugno ritorna, gratuito, “Home Fitness”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Riconfermata, per tutto il mese di giugno, l’iniziativa gratuita del Comune di Chiavari “Home Fitness Chiavari”.

Dopo il grande successo ottenuto ad aprile durante il periodo di lockdown, l’amministrazione ripropone ai cittadini quattro lezioni online di fitness a partire dal 3 giugno: in diretta sulla piattaforma Zoom ogni mercoledì del mese, dalle ore 18.30 alle 19.15, Silvia Lagorio, presidente ed insegnante di Fit2Go, terrà lezioni di longage suddivise in esercizi di resistenza muscolare, cardiofitness e flexability. Per iscriversi sarà necessario inviare anticipatamente un WhatsApp al numero 3291916432, specificando il proprio nome e cognome: l’utente sarà aggiunto al gruppo “Home Fitness Chiavari”, dove verranno fornite informazioni in merito ai corsi e alle liberatorie.

«I feedback che abbiamo ricevuto sono stati molto positivi, la media di partecipanti a lezione è sempre stata molto alta, tra i 70 e 80 iscritti. Per questo motivo, abbiamo deciso di portare avanti il progetto “Home Fitness Chiavari” per continuare a fornire un supporto ai nostri concittadini anche durante la fase 2 dell’emergenza sanitaria. Una serie di esercizi per continuare ad allenarsi da casa, riprendendo piano piano la routine sportiva: una lezione a settimana per tutto il mese di giugno a cura dei professionisti di Fit2Go, che ringraziamo per la collaborazione» dichiara il consigliere delegato allo sport David Cesaretti.