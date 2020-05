Camogli: “Rari Nantes, un gesto di solidarietà”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Situazione sanitaria invariata: attualmente sono 2 le persone positive e 3 le persone in isolamento presso il proprio domicilio perché rientrate dall’estero. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Stamattina, purtroppo, molte zone di Camogli sono state oggetto di un’interruzione del servizio idrico causata da guasti improvvisi in via Mazzini che ha creato notevoli disagi. Iren, interpellata in merito, ci ha comunicato che l’interruzione preannunciata per due notti consecutive (compresa la prossima) non aveva nulla a che fare con la mancata erogazione di stamattina ma era dovuta appunto a problemi non prevedibili. L’intervento di stanotte, relativo a un guasto sul territorio del Comune di Recco, è confermato come da programma.

Terminata la raccolta fondi lanciata dalla Rari Nantes Camogli, oggi mi hanno informato che è stato predisposto il bonifico a favore dei cittadini maggiormente colpiti dalla situazione di emergenza. I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità con cui confezionare pacchi spesa per le famiglie in stato di necessità.

Ringraziamo la Rari Nantes Camogli e tutti i donatori per il bellissimo gesto di solidarietà verso tutta la comunità: questo sì, che significa davvero fare squadra! Grazie di cuore.

Buona serata!