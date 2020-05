Camogli: pini insicuri, occorre prevenire crolli e tragedie (2)

Poteva davvero essere una tragedia se il crollo dell’albero in via Molfino, tra Ruta e San Rocco, fosse avvenuta di giorno e non nella notte. Un pino domestico alto venti metri, situato al centro del posteggio che divide le due corsie di transito, è c5rollato investendo con le fronte un ragazzo che transitava in moto (in codive cgiallo a Lavagna) spaccando la ringhiera in ferro che delimita la corsia a mare e devastando i rami di altri alberi. Dopo il primo intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, avvenuto in nottata, teso a liberare la corsia a mare, stamattina alle 9 il Comune di Camogli aveva provveduto alla completa pulizia dell’area.

Il problema è l’età dei pini, novantenni, che iniziano a cedere (sostituiti da altre essenze). Un esame dello stato di salute dei pini dovrebbe, eventualmente affidato ai carabinieri forestali, dovrebbe portare al taglio preventivo degli esemplari insicuri per prevenire disgrazie.

(Foto di Consuelo Pallavicini)