Camogli: “E’ stata la signora a rifiutare l’ambulanza”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

In merito al vostro articolo di ieri “Camogli: l’ambulanza non passa tra banchi e tavolini”, precisiamo che i tavolini aggiuntivi relativi al temporaneo ampliamento di occupazione del suolo pubblico non erano presenti ieri mattina per consentire il passaggio dei furgoni degli ambulanti. Il Comandante della Polizia Municipale Antonio Santacroce aveva effettuato un sopralluogo di controllo già di prima mattina. Al momento dell’infortunio due agenti erano pronti a scortare l’ambulanza che non avrebbe avuto problemi a passare esattamente come sono transitati i mezzi degli ambulanti, ma la signora caduta non ha ritenuto necessario recarsi al pronto soccorso e ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza, che quindi non è passata esclusivamente per questo motivo. Alla signora i nostri migliori auguri.