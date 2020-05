Camogli: crolla pino e investe ragazzo in scooter

La scorsa notte allì1.30 circa un pino alto venti metri è crollato, investendo con le fronde un ragazzo che procedeva su uno scooter. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo.

Il crollo si è verificato nel posteggio situato in via Molfino, tra Ruta e San Rocco. L’albero era al centro del park ed è crollato verso valle invadendo la corsia di marcia, in quel tratto a senso unico in direzione San Rocco. Nell’area non erano parcheggiate né auto, né camper. Nella caduta el pino le radici hanno rotto l’asfalto emergendo.