Camogli: acqua a singhiozzo fino a domani

Acqua a singhiozzo a Camogli, senza che gli utenti ne siano informati, magari con un’auto munita di altoparlante. Stamattina l’erogazione doveva essere riattivata alle 6, ma così non è stato. Nelle case l’acqua è arrivata solo in tarda mattinata con grave disagio; in particolare per i pubblici esercizi.

Un guasto imprevisto in via Mazzini lascia intanto prive d’acqua le utenze della stessa via e di quelle limitrofe; una vasta zona che comprende anche via Rosselli; l’erogazione è prevista per le 18.

Stanotte, dalle 21 alle 5 di domani a restare senza acqua sarà il centro storico per lavori programmati.