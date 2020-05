Bogliasco: foce Rio Poggi, chiesto ad Arpal di eseguire nuovo campionamento

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni si lavora per approntare i protocolli Covid necessari per attivare, secondo tutte le modalità richieste dalle normative, la riapertura del nido comunale “La Trottola dei colori” e organizzare, come tutti gli anni, i centri estivi comunali gestiti dall’associazione Macramè. Questi servizi sono indispensabili per fornire adeguato supporto alle famiglie per una ripresa serena delle attività lavorative, quindi è una delle nostre priorità lavorare per attivarli.

E’ stato chiesto ad Arpal di eseguire in tempi brevi un nuovo campionamento nella zona foce Rio Poggio in quanto, i lavori di scavo che potevano provocare inquinamento delle acque e quindi far scattare il divieto di balneazione, sono terminati. Aspettiamo l’esito e vi daremo notizie.