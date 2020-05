A-12: materiale caduto da camion, non crollato dalla volta

Ci sono testate che pontificano sulle false notizie che secondo loro appaiono sui social e poi scivolano su una buccia di banana. Stamattina è stato detto che dalla volta di una galleria della A-12, una delle Sant’Agostino tra Rapallo e Chiavari, è crollato un rivestimento di ondulina.

La Polstrada nega la circostanza; l’ondulina è stata persa da un camion che alle 23.50 transitava in A-12 diretto a sud. Poi qualcuno è transitato in zona, ha dedotto che l’ondulina fosse caduta dalla volta, ha scattato una foto e ha divulgato la falsa notizia che potrebbe rivelarsi come “procurato allarme”.