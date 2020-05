Recco: spiagge libere a numero chiuso, non oltre 800 persone

A Recco le quattro spiagge libere, compresa la così detta “Ciappea”, saranno a numero chiuso. Ma complessivamente potranno ospitare 700-800 persone contemporaneamente. Spiega il sindaco Carlo Gandolfo: “Siamo arrivati a questa cifra calcolando la superficie totale delle spiagge; ogni persona avrà a disposizione 7 metri quadrati. La distanza di sicurezza è garantita”.

Gandolfo sottolinea come il problema spiagge libere sia stato dimenticato dal governo e come lui stesso, attraverso Anci, abbia più volte richiamato l’attenzione sul problema che non riguarda la Svizzera, ma il Paese con più chilometri di litorale.

Il primo cittadino spiega: “L’accesso e la gestione della spiaggia sarà affidato ad una ditta specializzata perché nulla si può improvvisare e tanto meno demandare a volontari. Questo servizio ci costerà la bellezza di 40.000 euro. Ma voglio che le regole vengano rispettate. Negli ultimi tre giorni abbiamo avuto tre nuovi contagi in fasce diverse di età e stamattina i vigili urbani in borghese hanno fatto un bel po’ di verbali in chi non rispetta le regole”.

Intanto domani il sindaco avrà una videoconferenza con i concessionari di stabilimenti balneari a cui comunicherà le decisioni riguardanti la spiaggia libera.