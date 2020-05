Da lunedì cambia a Recco la gestione dei rifiuti: Idealservice lascia e arriva (anzi ritorna) Amiu che manterrà il personale in servizio. Il sindaco Carlo Gandolfo spiega: “Amiu avrebbe dovuto subentrare prima, l’emergenza covid ha provocato il ritardo. Ringrazio Idealservice per avere prorogato il servizio in un momento non facile”.