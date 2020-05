Recco: aumento contagi, sindaco preoccupato

Dopo un mese che non si verificavano nuovi casi, da tre giorni cresce a Recco il numero delle persone contagiate. Un caso nuovo al giorno, negli ultimi tre giorni. Lo ha detto oggi il sindaco Carlo Gandolfo attraverso la sua pagina facebook. Ampliamo il messaggio perché – come dice il sindaco – questa recrudescenza è preoccupante e non può essere frutto di casualità, bensì un significativo indicatore.

Le persone, o almeno una gran parte di loro, non rispetta le regole. Dice il sindaco che spesso la scusa è “sto fumando”; “mangio focaccia”. Chi gira per Recco vede però casi in cui le regole sono messe sotto i piedi. Mascherine portate solo sul mento; gente che ne è priva discorre in gruppo senza osservare la distanza; addirittura un cameriere che serve un piatto all’esterno del locale senza maschera.

Il sindaco spiega che stamattina due vigili in borghese sono in servizio per verificare chi non si comporta correttamente. Potrebbero giungere regole restrittive.