RASSEGNA STAMPA. “Dubbi sugli assistenti civici”

Oggi, mercoledì 27 maggio, auguri a Libero. Mercati settimanali previsti; Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: cutter (elegante tipo di veliero per diporto o per regate, attrezzato di albero di maestra, con vela aurica e bompresso con fiocchi; taglierino). Proverbi: “Di raro miglior è quel che viene dopo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2. “Camogli riapre le spiagge, distanze rispettate”. “A Moneglia paletti di legno per indicare i posti”; “Riaperto Palazzo Rocca”; “Dubbi sugli assistenti civici, pensiamo ad altre soluzioni”; “Miniera di Gambatesa, sabato la riapertura”; “Movida nel mirino in Riviera, studiamo le contromisure”; “Tigullio Orientale, oggi nuovo confronto sulle regole”; “Lavagna: in Svezia conta il senso di responsabilità”; “Recco: la festa della musica diventa contest”; “Letture del bibliotecario, ultima puntata in rete”; “Protesta dei pendolari: In treno tanti non rispettano le regole”; “Chimica in cucina, conferenza su web”.

Coronavirus: morta donna di Recco; chiuso reparto covid all’ospedale di Sestri”; “Donazioni di solidarietà”.

Sestri Levante: progetto Neptune per il turismo subacqueo. Sestri Levante: Ianni coordinatore di Forza Italia. Lavagna: “Direzione opposta”, romanzo di Alessandro Venuto. Lavagna: l’addio a Giorgio Castello. Chiavari: inaugurazione della nuova passeggiata fra Preli e la Fara il 20 giugno. Chiavari: pensioni di giugno, ieri in coda. Chiavari: droga, cinque arresti.

Rapallo: “Il porto finalmente riparte”. Rapallo: il concorso si fa in palestra. Rapallo: gli ospiti di Villa Gimelli donano una fiaba ai bambini. Rapallo: posteggi per motorini in via Milite Ignoto.

Recco: oggi rubinetti a secco.

Fontanabuona: approvato in Regione il piano delle cave.