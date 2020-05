Questa mattina la giunta comunale di Rapallo ha approvato la spesa per l’acquisto di termoscanner che controlleranno in maniera automatica la temperatura corporea delle persone che accedono al Comune. Verranno installati all’ingresso del palazzo comunale in piazza delle Nazioni e dell’ex edificio ospedaliero di piazza Molfino dove il Comune ha propri uffici.