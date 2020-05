Rapallo: fondo a sostegno dei dipendenti dei negozi

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità, per i Comuni, di istituire un fondo a favore dei negozianti in difficoltà, affinché non licenzino i dipendenti. Il Comune di Rapallo, primo in Liguria, vorrebbe istituire un fondo, che potrebbe essere di 100.000 euro complessivi a favore dei commercianti che abbiano i requisiti per accedere al fondo.

Spiega il sindaco Carlo Bagnasco: “Al momento è un’ipotesi cui stiamo lavorando. Dopo il lungo periodo di chiusura il commercio è ancora in sofferenza con situazioni particolarmente difficili. Studiamo il modo per intervenire nei modi che sono concessi a un Comune”.

Carlo Bagnasco