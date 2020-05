Rapallo: difesa del suolo, risorse regionali per la manutenzione ordinaria

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

13.800 euro, queste sono le risorse messe a disposizione da Regione Liguria al Comune di Rapallo per realizzare interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo.

L’entità del finanziamento è stata concordata in funzione delle necessità dei comuni in merito a opere di tutela ambientale.

L’amministrazione comunale, in ottica di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, ha individuato diverse situazioni sulle quali intervenire prioritariamente, nello specifico ha stabilito di effettuare una completa pulizia degli alvei dei corsi d’acqua.

“Ringrazio Regione Liguria, in particolare l’assessore regionale alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, per l’attenzione dimostrata anche questa volta per la nostra città – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio – in collaborazione con il consigliere incaricato all’ambiente Fabio Proietto impiegheremo queste risorse per una serie di interventi di tutela del territorio”.