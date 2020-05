Rapallo: “Concerto del 2 Giugno, inviateci una foto”

Da Francesco Angiolani, presidente Corpo Bandistico “Città di Rapallo”, riceviamo e pubblichiamo

Anche il tradizionale concerto del 2 giugno si dovrà svolgere a distanza. Al Consiglio Direttivo, al Maestro e a tutti i Musicisti manca il contatto con chi ci segue, fondamentale per un’associazione come la nostra. Manca la soddisfazione di un applauso dopo un’esibizione, manca lo stare insieme e suonare insieme. Perciò vi chiediamo un piccolo aiuto, fateci sentire che sarete lì con noi mentre suoneremo, vi chiediamo un vostro selfie che scorrerà sullo schermo durante un brano, sarà un modo di sentirci meno distanti, come se fossimo in piazza da Vico alle ore 17 di ogni 2 giugno. Inviate le vostre foto, selfie entro domenica 31 all’indirizzo: info@bandarapallo.com