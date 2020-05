Ne: Consiglio comunale, nessuna “differita” per il pubblico

Dal Gruppo Consiliare “Unità Democratica per Ne” riceviamo e pubblichiamo

Di seguito si trasmette il testo integrale dell’interpellanza trasmessa al Sindaco del Comune di Ne in data 4 maggio 2020.

Oggetto: Mancata videoconferenza “differita” per il pubblico seduta Consiglio Comunale del 21 aprile 2020

Premesso che in data 16 aprile 2020, la testata giornalistica TwebNew ha pubblicato la notizia: “Consiglio comunale in videoconferenza”. “Differita” per il pubblico e contestualmente ha elencato i dieci importanti punti all’ordine del giorno riguardanti la vita pubblica della popolazione del Comune di Ne.

Visti gli argomenti, di notevole rilevanza peraltro di natura economica, trattati nella riunione consiliare del 21 aprile tra i quali approvazione del regolamento generale delle entrate comunali, modifiche al comma 1 dell’art.4 del regolamento comunale in materia di debiti di natura tributaria, nuova Imu, Tari e approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

Accertato che a tutt’oggi non vi è stata alcuna videoconferenza relativa al Consiglio comunale sopra precisato.

Ritenuto doveroso dare risposte ai concittadini che nel merito della questione hanno chiesto e stanno chiedendo di conoscere la ragione per la mancata videoconferenza della riunione del 21 aprile c.a.

Si interrogano il Sindaco e la Giunta Comunale

Affinché siano fornite, in forma scritta, le motivazioni relative a tale non ottemperanza-

Distinti saluti.

Consiglieri Comunali Unità Democratica per Ne

Firmato Il Capogruppo: Marco Bertani