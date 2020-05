Maturità: “Vogliamo certezze sull’esame di stato”

Dalla Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Anche la Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso chiede risposte certe per l’esame di maturità da parte della Ministra Azzolina.

“Una didattica a distanza portata avanti senza il minimo coordinamento e una gestione imbarazzante degli esami di maturità sono l’emblema del fallimento totale di questo Governo.

A farne le spese, sono ancora una volta gli studenti. Mancano meno di 4 settimane all’inizio dell’esame maturità e non si hanno ancora risposte certe per lo svolgimento dell’esame di stato.

Non siamo solo noi come Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso a chiederlo ma milioni di studenti e di famiglie abbandonate da un Governo di incompetenti”.