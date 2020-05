Lavagna: Vernazza smonta le accuse a Mondello

‘Ndrangheta. Oggi, di fronte alla Corte d’Appello di Genova è intervenuto in difesa di Gabriella Mondello, già sindaco di Lavagna e parlamentare, l’avvocato Andrea Vernazza che la difende insieme al collega Mario Scopesi, il cui intervento si era tenuto venerdì scorso.

Vernazza ha messo in rilievo l’assoluta inconsistenza delle accuse mosse alla “professoressa e onorevole” Mondello; accuse tanto più eclatanti se messe a confronto con la personalità dell’imputata, la cui esistenza è stata dedicata alla politica e all’amministrazione di Lavagna la “sua creatura” come lei stessa ebbe a definirla. Vernazza in un’ampia disanima ha smontato punto per punto tutti i rilievi mossi alla sua assistita, con grande ampiezza di argomentazioni.

Le prossime udienze si terranno il 29 maggio, il 3 e il 10 giugno per le repliche del pubblico ministero e degli avvocati difensori. A fine giugno o ai primi di luglio è prevista la sentenza.