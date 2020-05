Oltre alle richieste di rimborso del trasporto scolastico, pagato ma di cui gli allievi non hanno fruito (per chiedere la restituzione della somma c’è tempo fino a luglio), l’amministrazione comunale di Lavagna è tenuta a rimborsare anche le quote versate per la mensa scolastica di cui i ragazzi non hanno fruito per la chiusura delle scuole a causa del covid. Alcuni rimborsi, come si rileva dalle determine pubblicate sull’Albo pretorio on line, sono già state effettuate.