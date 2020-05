Fontanabuona: “Una buona legge sull’attività di cava”

Dal Gruppo Misto Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Legge sull’attività di cava un aiuto alle imprese del settore che interessa in modo particolare l’attività ardesiaca della Fontanabuona e quella di cava della Val Graveglia, garantendo l’approvvigionamento dei materiali da costruzione.

“Se non fosse stato per la pandemia in corso, la legge sarebbe già stata approvata da alcuni mesi – spiega il consigliere regionale ing. Giovanni Boitano – al termine di un approfondito dibattito in commissione, durante il quale sono stati auditi tutti i soggetti interessati e dove ho sempre fornito il mio contributo ben conoscendo le difficoltà del settore, dopo decenni di ulteriori vincoli si aprono nuove prospettive per le attività di cava con la possibilità di ampliamenti”.

Il risultato ottenuto arriva al termine di un confronto condiviso con il territorio dove si è riusciti a coniugare le diverse esigenze, il lavoro non si ferma qui, il mio obiettivo prosegue nel raccogliere le istanze delle aziende e dei lavoratori , garantendo anche un supporto tecnico, per superare un momento difficile come questo.