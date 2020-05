Cogorno: covid, il virus continua la ritirata

Continuano a scendere nel comune di Cogorno i dati delle persone in permanenza fiduciaria e delle persone positive al virus, in base all’aggiornamento quotidiano della Asl 4 chiavarese. Le persone in permanenza fiduciaria scendono a 8, rispetto alle 10 di lunedì 25 maggio (-2).

Rimangono 2 le persone ancora positive al Covid-19, (-2 rispetto a lunedì 25 maggio). Delle 8 persone in permanenza fiduciaria, 3 sono in quarantena perché rientrate dall’estero e 3 sono familiari delle persone positive.

“Grande è la contentezza – ha dichiarato il vicesindaco Enrica Sommariva -, soprattutto per una famiglia di quattro persone che è risultata finalmente guarita in ogni suo componente e che è rimasta in quarantena dai primi di marzo”.