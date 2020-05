Chiavari: “Sindaco, pulizia strade senza rimozione auto”

Da Antonio Lupo riceviamo e pubblichiamo

La lettera inviata in data odierna da un gruppo di residenti al Sindaco di Chiavari, perché il Consiglio Comunale si decida finalmente a togliere anche a Chiavari l’assurdo obbligo di rimozione delle auto (e conseguente multa), quando viene effettuato il lavaggio strade.

***

Al Sindaco di Chiavari

Gentile Sindaco, dopo una sospensione nella fase più acuta della pandemia da coronavirus, si è ripreso a lavare le vie della nostra città con le precedenti modalità, cioè con l’obbligo di rimozione delle auto e multe agli intestatari dei veicoli non rimossi.

E’ noto che questa è una modalità “arcaica”, da anni superata nelle grandi città ed anche nel Tigullio, a Sestri Levante, a Lavagna e per ultimo anche a Rapallo dal 1 Settembre 2019 (essendosi dotato, come scritto in un Comunicato Stampa del Comune di Rapallo, di “mezzi all’avanguardia in grado di effettuare le operazioni di pulizia al di sotto dei mezzi senza renderne necessario lo spostamento”).

Siamo a conoscenza della crisi dei bilanci dei Comuni, aggravatasi con il forte rallentamento dell’economia, causa pandemia ( secondo l’Anci nei mesi di marzo e aprile 2020 gli 8000 comuni italiani hanno incassato il 65% in meno rispetto al 2019), ma questa situazione va affrontata ridiscutendo con i cittadini una nuova fiscalità che non penalizzi i Comuni, come avviene da troppi anni.

Di certo la crisi non si risolve facendo conto sulle Sanzioni Amministrative, tra cui le multe suddette, su cui fa troppo conto il Comune di Chiavari, che aveva previsto nel suo bilancio 2019 introiti per oltre 1 milioni di Euro per Sanzioni Amministrative.

Come residenti a Chiavari, le chiediamo e ci auguriamo che al più presto il Comune abolisca questo vetusto balzello, che non fa di certo onore alla sua Amministrazione, stressa i residenti e indispettisce i turisti.

In attesa di una sua gentile risposta

Chiara De Poli, Alda Bacigalupo, Rossella Besana, Antonio Lupo, Davide Pirri, Ermanno Emanuele, Marco Bigio, Vincenzo Modarelli