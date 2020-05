Chiavari: aiuti alle famiglie, grazie ai negozianti

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Tanti i negozianti che continuano, senza sosta, a donare generi alimentari di prima necessità. 26 le famiglie che riceveranno un doppio pacco grazie alla solidarietà dei commercianti chiavaresi.

«In questo momento di emergenza sociale, l’attività di supporto a chi è in difficoltà economica va avanti da oltre un mese e mezzo. Grazie alla generosità delle aziende cittadine è stato possibile alimentare con nuovi prodotti la filiera della raccolta: chi dona merci non deperibili e di qualità, chi si mette a disposizione per organizzare il lavoro e distribuire i pacchi ed, infine, un panificio che consegna tre volte a settimana il pane – sottolinea l’assessore ai servizi sociali Fiammetta Maggio – Il nostro obiettivo non cambia, forniamo un aiuto costante ed immediato alla nostra comunità. Sostenete con noi quella parte di cittadinanza oggi in difficoltà».