Camogli: “Ochin” propone una rassegna cinematografica

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Ricominciamo dal cinema?

Care amiche e cari amici,

dal nostro ultimo incontro di fine febbraio il Covid 19 ha interrotto i contatti tra noi, escluso il mio breve video messaggio di aprile… Ma l’Ochin Okinawa continua a pensarvi e, in attesa di capire quando e come potremo rivederci, vi propone una Rassegna Cinematografica online insieme con Daniele Clementi (che è già stato nostro ospite a Camogli) e il Circolo Del Cinema Dodes’ka-Den.

Iniziata lunedì 25 maggio, la rassegna via streaming offre gratuitamente fino al 14 giugno tre titoli che ci accompagneranno fino alla riapertura delle sale che speriamo possa avvenire presto e in sicurezza: per noi spettatori e per i tanti lavoratori dello spettacolo fermi da mesi.

I film d’autore del cineforum virtuale saranno disponibili sul sito www.uicc.it. Ha aperto la rassegna “La notte dei morti viventi” di George A. Romero (1968), il classico che ha cambiato le regole del moderno film horror e che sarà visibile fino a lunedì 1° giugno, quando vedremo “Il circo” di Charlie Chaplin (1928) da apprezzare fino a domenica 7 giugno. Infine, uno sguardo ad Oriente, con “Rashomon” di Akira Kurosawa (1950) disponibile dall’8 al 14 giugno prossimi.

Se ci diamo un appuntamento in video conferenza, possiamo anche chiedere a Daniele Clementi di presentarci il film e poi discuterne con lui. (Per ulteriori info sugli appuntamenti seguire i canali social del Circolo del Cinema Dodes’ka-den).

Mentre noi pensiamo cosa organizzare, voi riflettete su cosa vorreste dall’Ochin nei prossimi mesi. Scienza? Cinema? Poesia? Incontri su temi sociali? Altro?

Scrivete sulla nostra pagina facebook Ochin Okinawa o all’indirizzo ochinokinawa@gmail.com.

Un abbraccio virtuale ma sincero

Fatevi vivi!

Silvia Neonato, presidente dell’Ochin con Martina Capuano, M. Rosa Costa, Antonella Di Maio, Luca Guzzetti, Stefano Massone, Chiara Zucchetti