Camogli: nuovo ascensore del Torrasco, da settembre i lavori

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Partiranno a settembre i lavori di realizzazione del nuovo ascensore del Torrasco.

Nel corso di una recente riunione, il Sindaco Francesco Olivari, l’Assessore Agostino Revello e l’Architetto Maurizio Canessa, unitamente a progettisti e direttori lavori, hanno deciso di posticipare l’inizio dei lavori intorno alla metà di settembre.

Il Sindaco Francesco Olivari afferma che “l’impianto non sarebbe comunque stato pronto per l’estate, a causa delle problematiche e dei fermi cantiere conseguenti all’emergenza sanitaria; abbiamo quindi ritenuto opportuno evitare, in una zona nevralgica del centro cittadino, assembramenti e disagi dovuti all’allestimento del cantiere”.

L’intervento in progetto prevede il collegamento di via XX Settembre con la soprastante via Lorenzo Bozzo – un dislivello di oltre tredici metri – con un ascensore esterno collocato in prossimità della scalinata del “Torrasco” e accessibile dal sottopasso ferroviario, accanto alla stazione.

Il nuovo ascensore avrà la struttura in acciaio e vetro, in parte trasparente e in parte opaco, mentre la parte basamentale sarà realizzata in muratura.

Il nuovo impianto avrà una portata massima di sei persone (per un max di 450 kg), una velocità di un metro al secondo, con motore ad alimentazione elettrica, sarà dotato di sistema automatico di ritorno al piano e di un impianto di videosorveglianza.

Valore dell’opera: oltre 150 mila euro.

Si prevede la realizzazione di una struttura interamente metallica: sulla fondazione verranno posizionati colonne e traversi in acciaio costituenti l’ossatura del castello. La base del castello prevista in muratura sarà intonacata fino al parapetto dell’ adiacente area ferroviaria.

Alla struttura portante principale verrà vincolata la carpenteria leggera di rivestimento e di supporto alla parete vetrata, estesa fino alla quota di sbarco superiore, raccordata con una passerella al percorso pedonale.