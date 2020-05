Camogli: l’ambulanza non passa tra banchi e tavolini

Questa mattina in piazza Schiaffino a Camogli un’anziana signora è caduta e l’ambulanza della Croce Verde, la cui sede dista cento metri, non ha potuto intervenire con l’ambulanza perché la strada, via 20 settembre, da un lato aveva i banchi del mercato, dall’altra i tavolini dei bar. Un’evenienza, quella di un’urgenza, che evidentemente la polizia urbana non aveva previsto.

I militi della Croce Verde sono comunque arrivati con una carrozzella dove far sedere la paziente, che fortunatamente nella caduta non ha riportato gravi lesioni. Occorre comunque prevedere, ad esempio, l’eventualità di un intervento urgente dei Vigili del fuoco.