Camogli: in libreria “Così scriveva e cantava Buby Senarega”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

È finito oggi il periodo di isolamento fiduciario per un residente, attualmente sono quindi 3 le persone in isolamento presso il proprio domicilio perché rientrate dall’estero e 2 le persone positive. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Per il primo mercoledì di mercato con i banchi di tutte le categorie, l’accesso era regolamentato come di consueto in questo periodo e tutta l’area era presidiata dai volontari della Protezione Civile. Anche nel secondo giorno di apertura delle spiagge libere sono continuati i controlli della Polizia Municipale.

Da pochi giorni, presso la Libreria Ultima Spiaggia e l’edicola del Boschetto, potete trovare “Così scriveva e cantava Buby Senarega”, una raccolta curata da Silvio Ferrari e Bruno Costa, grazie ai quali potremo immergerci tra scritti, canzoni e fotografie del nostro indimenticabile Buby.

Buona serata!