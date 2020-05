Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

A causa intervento urgente alla condotta idrica verrà effettuata la chiusura del servizio idrico dalle ore 21.00 alle ore 6.00 di mercoledì 27 e giovedì 28 maggio nelle seguenti vie: – Via Ruffini; Piazza Don Minzoni; Via Schiaffino; Piazza Don Bosco; Calata Castelletto; Salita Priaro; Via della Repubblica; Via Garibaldi; Via al Molo; Scalinata Ansaldo; V.XX Settembre; Via Cuneo.