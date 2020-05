Borghetto Vara: installazione del 5G, il sindaco scrive al ministro

di Guido Ghersi

Molti dubbi e troppe incognite sui rischi per la salute della gente sulla rivoluzione del 5G, tecnologia che dovrebbe essere installata nel territorio del Comune di Borghetto Vara nella vallata.

Così il sindaco Claudio Delvigo, pur a priori non contrario, sollecita chiarimenti sanitari per la serenità dei residenti, e ha preso carta e penna e ha scritto al Ministro della Sanità, Roberto Speranza la seguente missiva: “La salute e la sicurezza dei cittadini è argomento all’ordine del giorno ed è anche la priorità di ogni sindaco. Visto il dibattito che ultimamente si sta infittendo, anche fra la popolazione della Val di Vara inerente l’eventuale adozione della banda 5G di nuovo sviluppo, e considerato che pare non vi siano notizie sulla effettiva sicurezza sanitaria del sistema medesimo, come eventuali ricadute sulla salute della popolazione, chiedo se esista o si stia effettuando uno studio sulle eventuali ricadute sanitarie sui cittadini”.