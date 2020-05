Bagni marini: prenotazioni ok; bagnini, nessun problema

Gli stabilimenti balneari costituiscono un servizio essenziale nell’industria turistica. Chi ama prendere bagni di sole e di mare desidera avere una cabina per spogliarsi e indossare il costume; avere un lettino dove prendere la tintarella o ripararsi all’occorrenza sotto l’ombrellone e ancora la possibilità di fare la doccia per togliere il salino; bere una bibita fresca; fare uno spuntino. Il servizio si paga ed offre posti di lavoro, sia pure stagionali.

La chiusura degli stabilimenti balneari sarebbe stata una iattura. Apriranno invece martedì 3 giugno, contemporaneamente all’apertura delle “frontiere” regionali.

Abbiamo chiesto il punto della situazione a Massimo Stasio, presidente provinciale Sib. “Gli stabilimenti balneari sono tutti aperti, forse con una sola eccezione. Le prenotazioni ci sono. Anche da parte di lombardi, piemontesi ed emiliani che sono ottimisti circa l’apertura tra regioni. Se così’ non fosse per noi concessionari sarebbe un bagno di sangue”.

Le spiagge sono sicure. Non esiste carenza di bagnini che saranno presenti come sempre a sorvegliare la situazione, a lanciarsi in mare in caso notino un bagnante in difficoltà. Non c’è assolutamente crisi nel reperire bagnini.