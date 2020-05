‘Santa’: spiagge libere e semi precluse fino al 3 giugno

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Coronavirus. A Santa Margherita Ligure le persone positive comunicate da Asl4 sono 6; 9 in sorveglianza attiva e 4 in “quarantena” perché rientrate dall’estero.

Spiagge libere: riapriranno con l’inizio della stagione balneare; per il momento non ci si può fermare a prendere il sole ma si può passeggiare o usufruirne per svolgere le attività motorie legate al mare e fare il bagno.

Mascherine: a Santa Margherita Ligure è necessaria averla sempre con sé; non è necessario indossarla salvo che nei locali al chiuso e quando si è in coda. Sono vietati gli assembramenti su tutto il territorio comunale. I controlli delle Forze dell’Ordine vanno in questa direzione.

Domani è un giorno speciale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Gli ospiti grandi di Villa Gimelli hanno realizzato un regalo per l”occasione https://bit.ly/2ZEkYuX