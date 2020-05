RASSEGNA STAMPA “Lago di Giacopiane preso d’assalto”

Oggi, martedì 26 maggio, auguri a Filippo. Mercati settimanali previsti: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: volubilità (disposizione a mutare frequentemente decisioni ed affetti con un senso di leggerezza capricciosa). Proverbi: “Casa fatta e vigna posta non si sa quello che costa”.

il Secolo XIX. Fase 2: “Spiagge, Camogli apre; Rapallo affida i controlli alla guardia costiera”; “Lago di Giacopiane preso d’assalto”; “Tornare in piscina a Camogli, che gioia!”; “Gli atleti del Rapallo Nuoto si sono allenati al Poggiolino”; “A Sestri Levante si torna a nuotare , My Sportt al timone fino al 2021”; “A Recco riaprono gli ambulatori”; “A Ne bar ristoranti, più spazio esterno”; “Rapallo: un clic per raccontare l’effetto lockdown”.

Coronavirus: “Anziano residente a Borzonasca muore a Sestri”; “La spesa sospesa di Zucchero Amaro”; “Recco, chiude locale a causa del covid”.

Sestri Levante: rimozione dell'”ottagono” prefabbricato nella Baia delle favole”. Sestri Levante: Italia Viva vuole chiudere al traffico piazza Matteotti. Lavagna: ‘ndrangheta, ripreso il processo. Lavagna: morto Giorgio Castello. Chiavari diventa partner di Liguria Together. Chiavari: ripresi i lavori in A-12. Chiavari: intervento sull’Aurelia, continua lo scontro fra Anas e Torriglia.

Rapallo: Valle Christi tra i luoghi del cuore Fai. Rapallo: “Il ponte deve chiamarsi Renzo Piano”.

Fontanabuona: itinerario Gal per legare i musei locali a quelli della Valle del tempo.