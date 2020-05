Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In Via Milite Ignoto sono stati tracciati 67 nuovi posteggi per i mezzi a due ruote, per un totale di 129 stalli.

I nuovi parcheggi sono stati tracciati a seguito dello sgombero dell’area di cantiere nella suddetta Via Milite Ignoto.