Nave ospedale, domani accoglie i contagiati della ‘Spendid’

Saranno trasferiti domani sulla nave ospedale Spendid i 13 marittimi positivi a coronavirus attualmente a bordo della nave da crociera Msc Spendida. “Questa sera – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – abbiamo raggiunto l’accordo con l’Usmaf (Ufficio sanità marittima) che ha dato il via libera ai trasferimenti. Appena conclusa questa operazione, domani pomeriggio, la Msc Spendida diventerà covid-free e potrà essere sottoposta a tutte le procedure di sanificazione”.

Per quanto riguarda la Msc Fantasia, invece, Usmaf ha reso noto l’esito di una prima parte dei 38 tamponi effettuati a bordo: su 28 tamponi già processati, 5 sono risultati positivi al covid. I cinque nuovi positivi si aggiungono agli altri 8 membri dell’equipaggio che si trovano già in isolamento in quanto affetti dal coronavirus. “Domani mattina – ricorda Giampedrone – torneremo a riunirci in videoconferenza con il tavolo per l’emergenza e in quella sede insieme al Dipartimento nazionale di Protezione civile, a Usmaf e alla compagnia decideremo come intervenire, a fronte di un quadro generale che sta mutando rapidamente”.